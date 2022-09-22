Başkentte 5. Sivas Tanıtım Günleri başladı - Son Dakika
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Başkentte 5. Sivas Tanıtım Günleri başladı

22.09.2022 20:36
Başkentte 5. Sivas Tanıtım Günleri başladı

Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu (ASİDEF) koordinasyonunda organize edilen "5. Sivas Tanıtım Günleri" başladı.

Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu (ASİDEF) koordinasyonunda organize edilen "5. Sivas Tanıtım Günleri" başladı.

Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı'nda bugün başlayan tanıtım günleri kapsamında, Sivas'ın meşhur lezzetleri ve kente özgü değerlerin sergilendiği çeşitli stantlar açıldı.

Etkinlikte dünyaca ünlü Kangal köpekleri ile kamuoyunda "doktor balıklar" olarak bilinen ve cilt hastalıkları tedavisinde kullanılan balıklar tanıtıldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AA muhabirine, bu yıl etkinliğin 5'incisinin düzenlendiğini hatırlatarak, etkinlik vesilesiyle hemşehrileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Amaçlarının Sivaslılarla birlik ve beraberliği, kardeşliği daha da pekiştirmek; Sivas'ın değerlerini, zenginliklerini, folklorünü, lezzetini ve kültürünü tanıtmak olduğunu belirten Şimşek, özellikle kentin coğrafi işaret alan Sivas köftesi ile sucuğunu ve pastırmasını tanıtmak istediklerini anlattı.

Şimşek, "Ayrıca turizm değerlerimiz var. Gürün Gökpınar Gölü, aynı şekilde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Divriği Ulu Cami, Gök Medrese, Şifaiye Medresesi, bunların hepsi Sivas'ımızın tarihi, kültürel, doğal zenginlikleri. Bu vesileyle tüm vatandaşları bu değerleri görmeye davet ediyorum. Ayrıca buraya gelip hemşehrilerimizle buluşmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Köfte yeme yarışması

Etkinlik kapsamındaki köfte yeme yarışmasında bir dakikada 10 köfte yiyerek birinci olan Mustafa Demir, "Sivas köftesi kendisini yediren bir köftedir. Yedikçe insanın yiyesi gelir. İnsan bir ömür boyunca unutamaz. Sürekli bu köfteyi yemek ister." dedi.

Ankara Suşehri Dernek Başkanı ve ASİDEF Genel Sekreteri Kemal Demir ise Sivas'ın bütün özelliklerini tanıtmak için etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Başkent 5. Sivas Tanıtım Günleri 25 Eylül'e kadar sürecek.

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Kaynak: AA

Kangal, Ankara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte 5. Sivas Tanıtım Günleri başladı - Son Dakika

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