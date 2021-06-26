Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'dan ATO Başkanı Baran'a 'Vefa Beratı'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaptığı çalışmalarla kente ve ülkeye yaptığı katkılar nedeniyle Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) tarafından "Vefa Beratı"na layık görüldü.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaptığı çalışmalarla kente ve ülkeye yaptığı katkılar nedeniyle ASTOP Kurucu Onursal Başkanı ve Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak ASTOP tarafından "Vefa Beratı" takdim edildi.

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak, 67 meslek komitesine kayıtlı 160 bin üyenin, sektörel sorunlarının çözümü, Ankara ve Türkiye'de ticari hayatın gelişmesi ve ilerlemesi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Baran, "Üyelerimizin sorunlarını çözerek ilerlemelerini sağlamak istediğimizde yaptığımız tüm çalışmalar ilimizin gelişimine katkı sağlıyor. Ankara ekonomisini geliştirmek için yaptığımız tüm çalışmalar da Türkiye'ye fayda sağlıyor. Tüm bu çalışmalarımız da çocuklarımızın geleceğini oluşturacak. Bu bilinçle görev yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Baran, ATO olarak yürüttükleri sektörel çalışmaların yanı sıra Coğrafi İşaretli Ürünler ve Markalaşma başlıklarında düzenledikleri zirveler ve yaptıkları çalışmalarla ekonomik kalkınmaya ve katma değerli üretime katkı sağlamaya çalıştıklarını da ifade etti.

Vefa Beratı takdim programında ATO Başkanı Baran'a OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci eşlik etti. - ANKARA