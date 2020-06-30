Ankara Sivil Toplum Platformundan İsrail'in Filistin topraklarını işgal girişimine tepki Açıklaması - Son Dakika

Ankara Sivil Toplum Platformu, İsrail'in Filistin topraklarını işgaline yönelik politikalarına tepki gösterdi.

Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kır, Milli İrade Platformu Genel Sekreteri Hüseyin Kader, Filistin Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Mişeyniş, Ankara Sivil Toplum Platformu Kudüs Komisyonu Başkanı Muhammet Fatih Serenli, Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği Genel Sekreteri Kadir Öztürk ve gazeteci Ahmet Varol'un sosyal medyadan yaptıkları canlı yayında, İsrail'in Filistin'e yönelik politikaları ele alındı.

Ankara Sivil Toplum Platformunun yayında okunan açıklamasında, İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden aldığı destekle ilk etapta Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak etme kararı aldığı aktarıldı.

İngilizlerin 1917'de Filistin'i işgaliyle başlayan ve 1948'de İsrail'in kurulmasıyla güçlenen Siyonist projenin Filistin topraklarını gasbetmeyi sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, "İşgal devletinin atacağı bu adım, bütün uluslararası kanun ve teamülleri hiçe saymanın yanında, zorbalığın ve hukuksuzluğun dünyada ödüllendirildiği bir düzenin kapılarını aralaması açısından oldukça tehlikelidir." denildi.

İşgal politikasıyla dünya barışını tehdit eden İsrail'in kendisini, uluslararası bağlayıcılığı olan her türlü anlaşmanın üzerinde gördüğü belirtilen açıklamada, Filistin'de yaşananlar karşısında dünya kamuoyunun tepkisizliğinin ise bir çıkmaza dönüştüğüne vurgu yapıldı.

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının, Filistin özgürlüğe, Filistinliler de temel haklarına kavuşuncaya kadar gereken mücadeleye devam edecekleri bildirilen açıklamada, şu değerlendirmeye yer verildi:

"İşgal devletinin aldığı hukuksuz ilhak kararı derhal durdurulmalı ve gasbedilen topraklar asıl sahiplerine iade edilmelidir. Uluslararası toplum 'işgalci İsrail'i uluslararası yasalara uymaya zorlamalıdır. Filistin halkının uluslararası sözleşmelerden ve hukuktan doğan tüm haklarını geri alması için her düzeyde destek verilmeli ve yardım edilmelidir. İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerine karşı uluslararası davalar açılmalıdır. Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu ve ilelebet bu şekilde kalacağı vurgulanmalıdır."