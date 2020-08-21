ANKARA SMA hastası Gökalp ve Doğu için kolye yapıyorlar - Son Dakika

ANKARA SMA hastası Gökalp ve Doğu için kolye yapıyorlar

SMA hastası Gökalp ve Doğu için kolye yapıyorlarANKARA'da bir grup gönüllü kadın çocuklarıyla birlikte, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası Doğu ve Gökalp bebeğin tedavi masraflarına katkı sağlamak için kolye yapıp, satmaya başladı.

SMA hastası Gökalp ve Doğu için kolye yapıyorlar

ANKARA'da bir grup gönüllü kadın çocuklarıyla birlikte, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası Doğu ve Gökalp bebeğin tedavi masraflarına katkı sağlamak için kolye yapıp, satmaya başladı. Kadınlardan Şebnem Saatçiler, "Biz insanları yardımlaşmaya teşvik etmek için bu yola çıktık" dedi. Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Şive ve Çetin Ülker çiftinin çocukları SMA hastası 1 yaşındaki Doğu ile Bursa'da yaşayan Sefa ve Yelda Küçük çiftinin çocukları 22 aylık SMA hastası Gökalp'in, ABD'de gen tedavisi görebilmesi için sosyal medyada yardım kampanyaları başlatıldı.

KOLYE YAPIYORLAR

Çankaya'da bir araya gelen gönüllü kadınlar, tedavileri için yaklaşık 2,5 milyon dolar gerektiği belirtilen Doğu ve Gökalp için başlatılan yardım kampanyasına destek çalışması başlattı. Kadınlar, bu kapsamda kendi aldıkları malzemeler ile kolye yapmaya başladı. Kadınlar, çocuklarının da desteği ile yaptıkları kolyeleri yine sosyal medya üzerinden satarak, kampanyaya destek olmaya çalıştı. Kadınların yaptığı ürünlerin 3 günlük satışından 500 dolar gelir elde edildiği belirtildi.

'SOSYAL FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUZ'

Kadınlardan Şebnem Saatçiler, Doğu ve Gökalp'in annelerinin çocukları için geri sayım yaptığını ve bu durumun çok içe dokunan bir durum olduğunu söyledi. Saatçiler, "Biz oraya para bağışında bulunabilirdik; ama biz bir şeyler üreterek katkıda bulunmak istedik. İnsanları yardımlaşmaya teşvik etmek için bu yola çıktık. Pandemi sürecinde hepimiz kapandık evlerdeyiz, paradan tasarruf ediyoruz, sosyal ilişkilerden tasarruf ediyoruz; ama iyilikten, vicdanlı olmaktan, sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmekten tasarruf etmemeliyiz. Doğu ve Gökalp için 300-500 lira bağışta bulunabilirdik; ama biz o parayla boncuklar, tülbentler aldık ve kolye yapıyoruz. Yaptığımız bir kolyenin bedeli 30 lira. Ama isteyen 200 lira verir bir kolye alır, isteyen 60 lira verir 2 kolye alır. Biz bir katkı, bir sosyal farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu işe çocuklarımızı da kattık. Bu çocuklar parklarda, kahvelerde oturuyor olabilirlerdi. Onlara da bir temel oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

'HERKESİN BU İŞE ORTAK OLMASI GEREKİYOR'

Saatçiler, Doğu ve Gökalp'in tedavi giderleri için 2,5 milyon dolar gerektiğini ve bu durumu sosyal medyadan öğrendiklerini anlatarak, "Kimisi bir hırka ördü bağışladı, kimisi üç günlük ekmek satışını bu kampanyaya bağışlıyor. Mebla çok büyük, bizim yaptığımız bu katkıyla olmaz, bu meblağa Gökalp yaklaştı; ama Doğu'nun daha çok paraya ihtiyacı var. Ben istiyorum çıkarsın birisi bin dolar, 2 bin dolar bağış yapsın biz de karşılığında bir kolye yollayalım, bir farkındalık yaratalım, bir çocuğu gülümsetelim. Çünkü iki anne çocuğu için geri sayım yapıyor. Bu çok içe dokunan bir şey. 3 gündür kolye yapmaya başladık ve 500 dolar kazandık, bin doları kısa sürede buluruz; ama maalesef bu meblağlar yetmez, herkesin bu işe ortak olması gerekiyor" diye konuştu. 12'nci sınıf öğrencisi Mısra Baş da (17) böyle bir projeye dahil oldukları için mutlu olduğunu belirterek, "Belki paranın tamamını bizim kolyelerimizle karşılayamayız fakat bizim sayemizde 5 insan bile duysa bu kampanya adına büyük bir yol kat etmektir" dedi.

ANKARA SMA hastası Gökalp ve Doğu için kolye yapıyorlar

Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:36

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA SMA hastası Gökalp ve Doğu için kolye yapıyorlar - Son Dakika
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