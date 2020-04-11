ANKARA Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar Ankara'da doğalgaz almak için kuyruk oluşturdu - Son Dakika

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ANKARA Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar Ankara'da doğalgaz almak için kuyruk oluşturdu
24 dakika önce
ANKARA Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar Ankara'da doğalgaz almak için kuyruk oluşturdu.
ANKARA Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar Ankara'da doğalgaz almak için kuyruk oluşturdu
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:44 Kaynak: DHA
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