ANKARA Sokağa çıkma yasağına uymadılar parkta oyun oynadılar - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağına uymadılar parkta oyun oynadılar

ANKARA'da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, sokağa çıkma yasağı bulunan saatler içerisinde, parkta uzun eşek oyunu oynadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden grubun görüntüleri tepki topladı.

Mamak ilçesi Hüseyingazi mahallesinde bir grup genç, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması bulunan saatler içerisinde, Başak caddesi üzerinde bulunan bir park içerisinde bir araya geldi. Maske takmayan grup bir süre oynadıkları uzun eşek oyunu ile sosyal mesafe uyarılarını da dikkate almayan gençler, birçok kuralı ihlal etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden kalabalık grup, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.