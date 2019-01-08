Son Dakika Haberleri: Ankara Sokakları Buz Pistine Döndü

Ankara Sokakları Buz Pistine Döndü

1 saat önce

Kar yağışının etkili olduğu Ankara'da sokaklar buz pistine döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Ankara Sokakları Buz Pistine Döndü, System.String[]
Kar yağışının etkili olduğu Ankara'da sokaklar buz pistine döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Mamak Saimekadın Mahallesi'nde de don yaşanan sokakta yokuş aşağı inen bir minibüs kayarak kaza yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Kazada herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:45 Kaynak: İHA

Mamak, Kar, Ankara, 3. Sayfa
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