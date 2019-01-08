Ankara Sokakları Buz Pistine Döndü
1 saat önce
Kar yağışının etkili olduğu Ankara'da sokaklar buz pistine döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.
Kar
yağışının etkili olduğu Ankara
'da sokaklar buz pistine döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Mamak
Saimekadın Mahallesi'nde de don yaşanan sokakta yokuş aşağı inen bir minibüs kayarak kaza yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Kazada herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:45 Kaynak: İHA
İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi
Erdoğan, Randevu Talebini Kabul Etmedi, Bolton Türkiye'den Ayrılıyor
Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı
Kayseri'de Liseli Genci Parçalayarak Öldüren Sokak Köpekleri, Dehşet Saçmaya Devam Ediyor