Ankara sokakları, yine çocukların oldu - Son Dakika

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bugün 4 saatlik izinle yeniden dışarı çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş grubundaki çocuklara bugün için 12.00 ile 15.00 saatleri arasında yine izin verildi. Ankara'da çocuklar, aileleri eşliğinde park ve bahçelere akın etti. Çocuklar, burada güneşli havanın keyfini çıkardı. Bisiklet kullanıp, top oynayan çocuklar, parklardaki oyun alanlarında doyasıya eğlendi. Ali Dinçer Parkı'nda oyun oynayan çocuklar, dışarı çıktıkları için mutlu olduklarını belirtti. Öte yandan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Ulus Meydanı ve Ulus Yeni Hali'nde ise yoğunluk gözlendi.

- Ankara