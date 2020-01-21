Ankara-somali'ye gönderilen ambulans uçağa bindirilen yaralılar, ankara'ya gönderiliyor -1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara-somali'ye gönderilen ambulans uçağa bindirilen yaralılar, ankara'ya gönderiliyor -1 - Son Dakika

Ankara-somali'ye gönderilen ambulans uçağa bindirilen yaralılar, ankara'ya gönderiliyor -1

6 saat önce

Somali'ye gönderilen ambulans uçağa bindirilen yaralılar, Ankara'ya gönderiliyor -1.

Somali'ye gönderilen ambulans uçağa bindirilen yaralılar, Ankara'ya gönderiliyor -1

Ankara-somali'ye gönderilen ambulans uçağa bindirilen yaralılar, ankara'ya gönderiliyor -1

Somali, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:57 Kaynak: DHA
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