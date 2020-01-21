Son Dakika › Güncel › Ankara-somali'ye gönderilen ambulans uçağa bindirilen yaralılar, ankara'ya gönderiliyor -2 - Son Dakika
Ankara-somali'ye gönderilen ambulans uçağa bindirilen yaralılar, ankara'ya gönderiliyor -2
6 saat önce
Somali'ye gönderilen ambulans uçağa bindirilen yaralılar, Ankara'ya gönderiliyor -2.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:10 Kaynak: DHA
Somali'ye gönderilen ambulans uçağa bindirilen yaralılar, Ankara'ya gönderiliyor -2
Son Dakika Somali, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları için Türkiye'ye ortaklık teklifinde bulundu MİT'in eski Korgeneral Metin İyidil hakkında gönderdiği "çok gizli" mektup ortaya çıktı MİT gözetiminde kazı yapılan 'gizemli ev' turistik mekana döndü Erdoğan'a sunulan İnfaz düzenlemesi hangi suçları kapsıyor? İşte kalem kalem taslak metni