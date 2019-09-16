Son Dakika Haberleri: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine rektör adaylığı başvurusu
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine rektör adaylığı başvurusu

20 dakika önce

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine rektör adaylığı için başvurular alınacak.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine rektör adaylığı başvurusu, System.String[]

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine rektör adaylığı için başvurular alınacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine rektör ataması yapılacak.

Rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adaylar, bugünden itibaren 27 Eylül Cuma mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, bizzat veya posta ile YÖK Başkanlığına yapılabileceği gibi, "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da iletilebilecek.

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:06 Kaynak: AA
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