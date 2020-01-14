Ankara-sosyal medyada gündem olan evsiz genç hasan için ankara valisi vasip şahin açıklama yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara-sosyal medyada gündem olan evsiz genç hasan için ankara valisi vasip şahin açıklama yaptı - Son Dakika

Ankara-sosyal medyada gündem olan evsiz genç hasan için ankara valisi vasip şahin açıklama yaptı

6 saat önce

Sosyal medyada gündem olan evsiz genç Hasan için Ankara Valisi Vasip Şahin açıklama yaptı.

Sosyal medyada gündem olan evsiz genç Hasan için Ankara Valisi Vasip Şahin açıklama yaptı

Ankara-sosyal medyada gündem olan evsiz genç hasan için ankara valisi vasip şahin açıklama yaptı

Ankara Valisi, Vasip Şahin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:16 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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