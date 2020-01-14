Ankara-sosyal medyada gündem olan evsiz genç hasan için ankara valisi vasip şahin açıklama yaptı - Son Dakika

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Ankara-sosyal medyada gündem olan evsiz genç hasan için ankara valisi vasip şahin açıklama yaptı
6 saat önce
Sosyal medyada gündem olan evsiz genç Hasan için Ankara Valisi Vasip Şahin açıklama yaptı. Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:16 Kaynak: DHA
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