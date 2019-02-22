Ankara - Soylu: Türkiye'de Afet Konusunda Önemli Mesafe Kaydettik - Tamamı
51 dakika önce
Soylu: Türkiye'de afet konusunda önemli mesafe kaydettik (2) - TAMAMI(Tür: Ankara)
Soylu: Türkiye
'de afet konusunda önemli mesafe kaydettik (2) - TAMAMI
(Tür: Ankara
)
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:12 Kaynak: DHA
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