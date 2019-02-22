Son Dakika Haberleri: Ankara - Soylu: Türkiye'de Afet Konusunda Önemli Mesafe Kaydettik - Tamamı

Ankara - Soylu: Türkiye'de Afet Konusunda Önemli Mesafe Kaydettik - Tamamı

51 dakika önce

Soylu: Türkiye'de afet konusunda önemli mesafe kaydettik (2) - TAMAMI(Tür: Ankara)

Soylu: Türkiye'de afet konusunda önemli mesafe kaydettik (2) - TAMAMI

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:12 Kaynak: DHA

Türkiye, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Seçim Afişi Üzerinden Vurdu Maduro'dan Şirketlere Talimat: Türkiye'de Hesap Açın

Mansur Yavaş, Rakibi Özhaseki Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 05:03:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara - Soylu: Türkiye'de Afet Konusunda Önemli Mesafe Kaydettik - Tamamı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]