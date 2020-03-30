ANKARA Sözde KCK Önderlik Komitesi Konsey Üyesi Nazife Bilen MİT-TSK operasyonuyla etkisiz hale... - Son Dakika

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ANKARA Sözde KCK Önderlik Komitesi Konsey Üyesi Nazife Bilen MİT-TSK operasyonuyla etkisiz hale...
6 saat önce
ANKARA Sözde KCK Önderlik Komitesi Konsey Üyesi Nazife Bilen MİT-TSK operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
ANKARA Sözde KCK Önderlik Komitesi Konsey Üyesi Nazife Bilen MİT- TSK operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:15 Kaynak: DHA
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