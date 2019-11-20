Son Dakika Haberleri: Ankara şule çet'in ölümüyle ilgili savcı mütalaasını açıkladı-2
Son Dakika Güncel Ankara şule çet'in ölümüyle ilgili savcı mütalaasını açıkladı-2 - Son Dakika

Ankara şule çet'in ölümüyle ilgili savcı mütalaasını açıkladı-2

6 saat önce

Şule Çet'in ölümüyle ilgili Savcı mütalaasını açıkladı-2.

Şule Çet'in ölümüyle ilgili Savcı mütalaasını açıkladı-2

Ankara şule çet'in ölümüyle ilgili savcı mütalaasını açıkladı-2

Şule Çet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kedileri vahşice öldürülen kadın, şüphelendiği eski sevgilisinden şikayetçi oldu
Güney koreli, yerleştiği diyarbakır'da bıçaklanarak öldürüldü - arşiv Öldürdüğü babası için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuş Son Dakika: Bakan Kurum açıkladı: Siyanürün satışına yasak getiriliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 20:05:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara şule çet'in ölümüyle ilgili savcı mütalaasını açıkladı-2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]