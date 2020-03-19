ANKARA Süleyman Soylu 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var - 1 - Son Dakika

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ANKARA Süleyman Soylu 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var - 1
6 saat önce
ANKARA Süleyman Soylu 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var - 1.
ANKARA Süleyman Soylu 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var - 1
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:53 Kaynak: DHA
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