ANKARA Süleyman Soylu 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var - 2 - Son Dakika

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ANKARA Süleyman Soylu 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var - 2
32 dakika önce
ANKARA Süleyman Soylu 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var - 2.
ANKARA Süleyman Soylu 9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var - 2
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:02 Kaynak: DHA
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