ANKARA Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Avukatı Selami Karaman,... - Son Dakika

ANKARA Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Avukatı Selami Karaman,...
ANKARA Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Avukatı Selami Karaman, Danıştay'ın kararı ile ilgili konuştu (AKTÜEL)
ANKARA Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Avukatı Selami Karaman, Danıştay'ın kararı ile ilgili konuştu (AKTÜEL)
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:11 Kaynak: DHA
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