Son Dakika Haberleri: Ankara Suriyeli Ailenin Evinde Yangın 7'si Çocuk, 9 Kişi Dumandan Etkilendi

Ankara Suriyeli Ailenin Evinde Yangın 7'si Çocuk, 9 Kişi Dumandan Etkilendi

1 saat önce

Suriyeli ailenin evinde yangın 7'si çocuk, 9 kişi dumandan etkilendiANKARA'da Suriyeli ailenin evinde meydana gelen yangında, 7'si çocuk 9 kişi dumandan etkilendi.

Suriyeli ailenin evinde yangın 7'si çocuk, 9 kişi dumandan etkilendi

ANKARA'da Suriyeli ailenin evinde meydana gelen yangında, 7'si çocuk 9 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Bağlariçi Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 katlı evin giriş katında oturan 9 kişilik Suriyeli ailenin evinde, sobadan çıktığı iddia edilen küçük çaplı yangın meydana geldi. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden ailenin tüm bireyleri, dumandan etkilendiklerini fark ederek kendilerini dışarı attı. Çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen baba Wadullah Fathı Hadı, anne ve 4 çocuğu olay yerindeki ambulanslarda tedavi ederken, 3 çocuğu ise, tedavileri yapılmak üzere Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:34 Kaynak: DHA

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