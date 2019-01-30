Ankara Suriyeli Ailenin Evinde Yangın 7'si Çocuk, 9 Kişi Dumandan Etkilendi

Suriyeli ailenin evinde yangın 7'si çocuk, 9 kişi dumandan etkilendi
ANKARA'da Suriyeli ailenin evinde meydana gelen yangında, 7'si çocuk 9 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, akşam saatlerinde Altındağ
ilçesi Bağlariçi Mahallesi Hacı Bayram Veli
Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 katlı evin giriş katında oturan 9 kişilik Suriyeli ailenin evinde, sobadan çıktığı iddia edilen küçük çaplı yangın meydana geldi. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden ailenin tüm bireyleri, dumandan etkilendiklerini fark ederek kendilerini dışarı attı. Çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı.
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen baba Wadullah Fathı Hadı, anne ve 4 çocuğu olay yerindeki ambulanslarda tedavi ederken, 3 çocuğu ise, tedavileri yapılmak üzere Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırdı. Polis
yangınla ilgili inceleme başlattı.