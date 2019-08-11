Ankara-Tahran tren seferleri yeniden başlıyor
1 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Barkanı Turhan, "Türkiye ile İran arasında yolcu taşımacılığının gelişmesine büyük katkıları olan Trans Asya Ekspresi, uzun bir aradan sonra tekrar Ankara-Tahran arasında seferlerine başlayacak" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Barkanı Turhan, "Türkiye ile İran arasında yolcu taşımacılığının gelişmesine büyük katkıları olan Trans Asya Ekspresi, uzun bir aradan sonra tekrar Ankara-Tahran arasında seferlerine başlayacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:43
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