Ankara takımları Süper Lig'in 32. haftasını galibiyetle tamamladı

Süper Lig'in 32. haftasında başkent temsilcileri MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Antalya ekiplerine karşı kritik galibiyetlere imza attı.

Süper Lig'in 32. haftasında başkent temsilcileri MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Antalya ekiplerine karşı kritik galibiyetlere imza attı. Teknik direktörlüğe Hikmet Karaman'ın gelmesiyle önemli bir çıkış yakalayan ancak son maçında Trabzonspor'a kaybeden MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0'la geçti. Son 5 maçında 4 galibiyet çıkaran ve puanını 32'ye çıkaran sarı-lacivertliler, averajla düşme hattının üstünde 16. sırada yer aldı. Teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde 3. maçına çıkan Gençlerbirliği ise rakibi Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Kırmızı-siyahlılar, Bizati yönetiminde ilk iki maçta Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı da 2-1 mağlup etmişti. Son 3 maçını da kazanan Gençlerbirliği puanını 30'a yükseltti. Küme düşme hattının üstündeki takımlarla puan farkını iyice eriten kırmızı-siyahlılar, haftayı 19. sırada tamamladı.

Son Dakika

Bir tek kaleye geçmediği kaldı! Necip Uysal, Kasımpaşa maçına sağ bek pozisyonunda başladı

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor! Canlı anlatım

Süveyş'te sıkışan geminin faturası Mısır'ın ilk kadın kaptanına kesildi

Taraftarlar 'İmparator Fatih Terim' sloganıyla salonu inletti

Gülben Ergen, 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' sözünü satışa çıkardı

Son Dakika! Akşener'den emekli amirallerin imzaladığı Montrö bildirisine tepki: Bu apaçık bir zevzekliktir

Dünyaca ünlü şirketten 16 bin çalışanına bir haftalık izin! Sebebini duyan hayret ediyor

Türkiye genelinde bu hafta da 100 binde koronavirüs vaka sayısı azalan il bulunmuyor