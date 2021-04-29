Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 il tam kapanma süreciyle sessizliğe büründü - Son Dakika

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan, Tunceli ve Ardahan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma süreci başladı.

Salgın tedbirleri çerçevesinde saat 19.00'da başlayan kısıtlama, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekildi, dışarıda olanlar polis ekipleri tarafından evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı.

Söz konusu illerde polis ekipleri dışarı çıkanların belgelerini kontrol ederek, Kovid-19 kuralları hakkında uyarı yaptı.

Erzurum'daki Cumhuriyet, Hastane, Recep Akdağ, Menderes, Yoncalık caddeleri, Üniversite ve MNG kavşakları, Yakutiye, Havuzbaşı ve Erzurum Kalesi meydanları ile tarihi mekanlar boş kaldı.

Kars'ta, Faikbey, Kazım Karabekir Paşa ve Cumhuriyet caddeleri, Ağrı'da Cumhuriyet, Eski Van, Yeni Van ve Kağızman caddeleri, Erzincan'da Dörtyol kavşağı, Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddeleri, Tunceli'de Yeraltı Çarşısı, Seyit Rıza Meydanı, Dar Sokak ve Cumhuriyet Caddesi, Ardahan'da Kongre ve Lise caddeleri ile Milli Egemenlik Parkı'nda, Iğdır'da Atatürk ve Vali Yolu Caddesi ile Zübeyde Hanım Bulvarı kısıtlamayla sessizliğe büründü.