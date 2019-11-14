Son Dakika Haberleri: Ankara tarım bakanı pakdemirli 'sürdürülebilir gıda güvenliği için sulamada modernizasyon' tanıtım...
Son Dakika Güncel Ankara tarım bakanı pakdemirli 'sürdürülebilir gıda güvenliği için sulamada modernizasyon' tanıtım... - Son Dakika

Ankara tarım bakanı pakdemirli 'sürdürülebilir gıda güvenliği için sulamada modernizasyon' tanıtım...

6 saat önce

Tarım Bakanı Pakdemirli 'Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon' tanıtım toplantısında konuştu.

Tarım Bakanı Pakdemirli 'Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon' tanıtım toplantısında konuştu

Ankara tarım bakanı pakdemirli 'sürdürülebilir gıda güvenliği için sulamada modernizasyon' tanıtım...

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Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:40 Kaynak: DHA
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