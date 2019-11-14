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Ankara tarım bakanı pakdemirli 'sürdürülebilir gıda güvenliği için sulamada modernizasyon' tanıtım...
6 saat önce
Tarım Bakanı Pakdemirli 'Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon' tanıtım toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:40 Kaynak: DHA
Tarım Bakanı Pakdemirli 'Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon' tanıtım toplantısında konuştu
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