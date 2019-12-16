Ankara tarımın da Başkenti olacak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma çalışmalarına devam ediyor. Başkentli çiftçilere daha önce bahar dönemi için tohum desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde sözleşmeli yem bitkisi tohumluğu üretimi yapılabilmesi için çiftçilere çağrıda bulundu. Hazırlanan proje kapsamında üretim yapacak çiftçilere, 400 ton ücretsiz yem bitkisi tohumu dağıtılacak.



Başkentte tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik yeni bir projeye imza atan Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki muhtarlar ve çiftçileri gönderdiği SMS'le bilgilendirdi. İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde sözleşmeli yem bitkisi tohumluğu üretimi yapılması çağrısında bulunan Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsal mahallelerde üretim yapan çiftçilere 400 ton ücretsiz yem bitkisi tohumu dağıtılacağını bildirdi.



Büyükşehir Belediyesi, tohumları kendi topraklarıyla buluşturacak olan çiftçilerin ürettiği yem bitkilerini, kooperatif ve birlikler aracılığıyla satın alacak.



Çiftçileri üretmeye teşvik eden proje hakkında detaylı bilgi almak isteyenler Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına davet edilirken, tarım aracı, ekipmanı ve altyapısı yeterli olan çiftçiler başvurularını yapmaya başladı.



Büyükşehir Belediyesi, şartları karşılayan çiftçiler tarafından yetiştirilen yem bitkilerini daha sonra satın alarak, hayvancılıkla uğraşan üreticilere maliyetine verecek.



Yem bitkisi tohumluğu üretimini artırmaya yönelik proje kapsamında hem çiftçilerin ekonomik mağduriyetlerinin giderilmesi hem de üründe kalitenin yükseltilmesi amaçlanıyor.



Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yıldırım Şamil Özden, çiftçinin kazanacağı Başkent'in kalkınacağı proje hakkında şu bilgileri verdi:



"Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak yeni bir projeye daha imza atıyoruz. Sözleşmeli üretime geçiyoruz. İlkbahar ve Sonbahar döneminde yem bitkileri konusunda sözleşmeli üretim yapacağız. Üretilen tohumları hayvan üreticisi veya hayvan sahibi çiftçilerimize maliyetine vereceğiz. Hatta maliyetin altında da olabilir. Ziraat Odaları, kooperatifler ve birlikler vasıtasıyla biz tohumları onlardan satın alacağız. Yapacağımız protokoller gereği mağdur etmeden onların da emeklerinin üstünde bir değer vereceğiz. Burada üç paydaş var. Biz varız, üreten var, hayvan sahipleri ve teşvik edeceğimiz kişiler var. Herkesi memnun etmek istiyoruz. Bütün çiftçilerimize üreticilerimize bizden tohum almaları çağrısında bulunuyorum."



Çiftçilere destek olacak projelere devam edeceklerinin altını çizen Özden, "Bizim 953 kırsal mahallemiz var. Maalesef köy tüzel kişilikleri kalktığı için bazı sıkıntılar yaşanıyor. Biz sıkıntılarını aşmak için buradayız. Büyükşehir Belediyesi 23. kattayız. Muhtarlarımızı, çiftçilerimizi ve üreticilerimizi bekliyoruz. Arazim var, tohumum yok diyen bize gelsin. Bir şeyler üretmek istiyorum ama nereden başlayacağım bilemiyorum diyen bize gelsin. Gücümüzün yettiğince her zaman yardımcı olacağız" dedi. - ANKARA