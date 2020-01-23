Ankara-tbmm başkanı mustafa şentop, kuveytli mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

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Ankara-tbmm başkanı mustafa şentop, kuveytli mevkidaşıyla görüştü
13 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveytli mevkidaşıyla görüştü. Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:36 Kaynak: DHA
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