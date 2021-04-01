ANKARA-TBMM Başkanı Şentop, açıklama yaptı - Son Dakika

ANKARA-TBMM Başkanı Şentop, açıklama yaptı
01.04.2021 18:03
TBMM Başkanı Şentop açıklama yaptıTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te basın mensuplarının sorularını cevapladı.
TBMM Başkanı Şentop açıklama yaptı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te basın mensuplarının sorularını cevapladı. Şentop, Genel Kurul'da, 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına' ilişkin teklifin görüşülmesinin reddedilmesine ilişkin, "Başkanlık Divanı yapılan itirazı değerlendirdi. Oylamanın yeniden yapılması yönünde karar çıkarsa tekrarlanır" dedi. Şentop, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 'Meclis Başkanı koşa koşa geldi. Boncuk boncuk terlemiş' sözlerine "Kendisine konuşurken aynaya bakmasını öneriyorum? Ben Meclis Başkanı olarak seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi ifade etmek isterim. Pişman ederim" karşılığını verdi.
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