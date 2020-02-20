Ankara tbmm başkanı şentop, almanya'daki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara tbmm başkanı şentop, almanya'daki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Ankara tbmm başkanı şentop, almanya'daki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu

6 saat önce

ANKARA TBMM Başkanı Şentop, Almanya'daki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ANKARA TBMM Başkanı Şentop, Almanya'daki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu

Ankara tbmm başkanı şentop, almanya'daki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:24 Kaynak: DHA
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