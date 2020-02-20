Ankara tbmm başkanı şentop, almanya'daki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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Ankara tbmm başkanı şentop, almanya'daki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu
6 saat önce
ANKARA TBMM Başkanı Şentop, Almanya'daki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:24 Kaynak: DHA
ANKARA TBMM Başkanı Şentop, Almanya'daki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu
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