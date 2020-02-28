Ankara tbmm başkanı şentop, idlib saldırısına ilişkin konuştu - 2 - Son Dakika

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Ankara tbmm başkanı şentop, idlib saldırısına ilişkin konuştu - 2
23 dakika önce
ANKARA TBMM Başkanı Şentop, İdlib saldırısına ilişkin konuştu - 2.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:33 Kaynak: DHA
ANKARA TBMM Başkanı Şentop, İdlib saldırısına ilişkin konuştu - 2
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