Ankara tbmm başkanı şentop, idlib saldırısına ilişkin konuştu - 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara tbmm başkanı şentop, idlib saldırısına ilişkin konuştu - 2 - Son Dakika

Ankara tbmm başkanı şentop, idlib saldırısına ilişkin konuştu - 2

23 dakika önce

ANKARA TBMM Başkanı Şentop, İdlib saldırısına ilişkin konuştu - 2.

ANKARA TBMM Başkanı Şentop, İdlib saldırısına ilişkin konuştu - 2

Ankara tbmm başkanı şentop, idlib saldırısına ilişkin konuştu - 2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:33 Kaynak: DHA
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