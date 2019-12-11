Ankara tbmm başkanı şentop kazakistan cumhuriyeti milli günü resepsiyonu'na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara tbmm başkanı şentop kazakistan cumhuriyeti milli günü resepsiyonu'na katıldı - Son Dakika

Ankara tbmm başkanı şentop kazakistan cumhuriyeti milli günü resepsiyonu'na katıldı

6 saat önce

ANKARA TBMM Başkanı Şentop Kazakistan Cumhuriyeti Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı.

ANKARA TBMM Başkanı Şentop Kazakistan Cumhuriyeti Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı

Ankara tbmm başkanı şentop kazakistan cumhuriyeti milli günü resepsiyonu'na katıldı

Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:40 Kaynak: DHA
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