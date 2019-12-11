Son Dakika › Güncel › Ankara tbmm başkanı şentop kazakistan cumhuriyeti milli günü resepsiyonu'na katıldı - Son Dakika
Ankara tbmm başkanı şentop kazakistan cumhuriyeti milli günü resepsiyonu'na katıldı
6 saat önce
ANKARA TBMM Başkanı Şentop Kazakistan Cumhuriyeti Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:40 Kaynak: DHA
ANKARA TBMM Başkanı Şentop Kazakistan Cumhuriyeti Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı
Son Dakika Son dakika! Bütçe görüşmelerinde arbede çıktı: Vekiller birbirlerine küfür etti "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı