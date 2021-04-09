ANKARA TBMM BAŞKANI ŞENTOP, KUVEYT DIŞİŞLERİ BAKANI EL-SABAH'I KABUL ETTİ - Son Dakika

ANKARA TBMM BAŞKANI ŞENTOP, KUVEYT DIŞİŞLERİ BAKANI EL-SABAH'I KABUL ETTİ

09.04.2021 00:01

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Dışişleri ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El Muhammed El Sabah'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Dışişleri ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El Muhammed El Sabah'ı kabul etti.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kuveytli konuk bakan Şeyh Dr. Ahmed Nasır El Muhammed El Sabah'ı TBMM'deki makamında kabul etti. Katar'ın köklü Meclis geleneğine sahip bir ülke olduğunu kaydeden Şentop, "Türkiye- Kuveyt İş birliği için Ortak Komite'nin 2'nci toplantısı için ülkemize geldiniz. Ülkenizin de bölgede kuvvetli bir Meclis geleneği mevcut. Parlamentolarımız arasındaki yakın ilişkiler esasen bu tablonun güzel bir yansımasıdır. Parlamentolarımız arasındaki diyalog, bizler için ikili ilişkilerimizi daha da ileri taşımamızı sağlayan bir değerdir" ifadelerini kullandı.

Dünyanın çok önemli dönemlerden geçtiği vurgusunda bulunan Şentop, "Salgın süreci bakımından bütün toplumlar ve devletler bakımından zorlayıcı olabilmektedir. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için iş birliği ve dayanışmayı arttırmamız gerektiği kanaati birçok ülkede daha fazla öne çıkmaktadır. Türkiye ve Kuveyt birçok alanda benzer tutumları ve fikirleri benimsemiş iki kardeş ülkedir. Bu çerçevede, ticaretten sanayiye, sağlıktan turizme her sektörde beraber çalışarak toplumlarımızın refahı için yeni fırsatlar ortaya çıkarmamız konusunda irademiz mevcuttur. Kuveyt'in ayrıca bölgede arabulucu rolüne ve meselelerin diyalog yoluyla çözümlenmesi bağlamındaki tutarlı yaklaşımına önem atfediyoruz" diye konuştu.

'KUVEYT'İN SAMİMİ GAYRETLERİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Katar'a karşı Arap Dörtlüsü tarafından uygulanan haksız ablukanın sona erdirilmesinde ve diyaloğun yeniden tesisinde Kuveyt'in gösterdiği gayretleri ve elde edilen başarılı neticeyi takdirle takip ettiklerini bildiren Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaydedilen bu gelişmenin, Körfez bölgesinde yaşanan ihtilafın kapsamlı bir çözüme kavuşturulmasına yardımcı olmasını temenni ediyoruz. Kuveyt'in bu yöndeki samimi gayretlerini desteklemeye devam edeceğiz. Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarını kendi güvenlik ve istikrarımızdan ayrı görmüyoruz. Körfez'de ve Ortadoğu'da bütün kardeş ülkeler arasında geliştirilen güçlü diyalog; huzur ve istikrar bakımından tek çaredir. Türkiye olarak biz bölgedeki bütün ülkelerle diyaloğa ön şartsız olarak hazırız. Sayın Bakan, Filistin davasında da ilkeli tutumunuzu her zaman muhafaza ettiniz. Türk halkı bu tutumu takdirle izlemektedir. İki devletli çözüm temelinde başkenti Doğu Kudüs ve coğrafi devamlılığı olan bağımsız bir Filistin Devleti için uluslararası toplumun yeniden harekete geçirilmesi hedefiyle müşterek gayretlerimizi ilerletmeye hazırız. Karşılıklı ziyaretlerle ilişkilerimize kazandırdığımız ivmeyi ve uluslararası plandaki hızlı değişim karşısında Türkiye- Kuveyt dayanışmasını muhafaza etmemiz gerektiği kanaatindeyim."

EL SABAH: İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİ ÇOK GÜZEL BİR ZEMİN ÜZERİNDE İLERLEMEKTEDİR

Kuveyt Dışişleri ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El Muhammed El Sabah, bütün alanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileriye götürülmesi açısından gerçekten önemli bir irade oluştuğunu belirterek, "İki ülke arasındaki ilişki gerçekten çok güzel bir zemin üzerinde ilerlemektedir. Ben Kuveyt Meclis Başkanı Marzuk'un size selamlarını da iletmek istiyorum. Bütün alanlarda ilişkilerimiz çok iyi bir düzeydedir. Bugün yapmış olduğumuz görüşmelerde ortaya çıkan en önemli sonuçlardan bir tanesi özellikle ticaret ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında ilişkilerin daha da üst seviyeye çıkarılması açısından bir stratejik planın ortaya konulması ve 5 yılda bir değişmesi olacaktır. Görüşmelerimizde bu ortak komitenin 2 yılda bir toplanması öngörülmüştü. Ancak artık her yıl görüşülmesi bu süreci destekleyecektir" açıklamasında bulundu.

ANKARA TBMM BAŞKANI ŞENTOP, KUVEYT DIŞİŞLERİ BAKANI EL-SABAH'I KABUL ETTİ
ANKARA TBMM BAŞKANI ŞENTOP, KUVEYT DIŞİŞLERİ BAKANI EL-SABAH'I KABUL ETTİ
ANKARA TBMM BAŞKANI ŞENTOP, KUVEYT DIŞİŞLERİ BAKANI EL-SABAH'I KABUL ETTİ
ANKARA TBMM BAŞKANI ŞENTOP, KUVEYT DIŞİŞLERİ BAKANI EL-SABAH'I KABUL ETTİ

Mustafa Şentop, Türkiye, Kabine, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA TBMM BAŞKANI ŞENTOP, KUVEYT DIŞİŞLERİ BAKANI EL-SABAH'I KABUL ETTİ - Son Dakika


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