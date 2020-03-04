Ankara tbmm başkanı şentop, meclisteki kavga sonrasında açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara tbmm başkanı şentop, meclisteki kavga sonrasında açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Ankara tbmm başkanı şentop, meclisteki kavga sonrasında açıklamalarda bulundu

6 saat önce

ANKARA TBMM Başkanı Şentop, meclisteki kavga sonrasında açıklamalarda bulundu.

ANKARA TBMM Başkanı Şentop, meclisteki kavga sonrasında açıklamalarda bulundu

Ankara tbmm başkanı şentop, meclisteki kavga sonrasında açıklamalarda bulundu

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:46 Kaynak: DHA
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