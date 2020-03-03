Ankara tbmm'deki kapalı genel kurulun ardından vekiller meclisten ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara tbmm'deki kapalı genel kurulun ardından vekiller meclisten ayrıldı - Son Dakika

Ankara tbmm'deki kapalı genel kurulun ardından vekiller meclisten ayrıldı

6 saat önce

ANKARA TBMM'deki kapalı genel kurulun ardından vekiller meclisten ayrıldı.

ANKARA TBMM'deki kapalı genel kurulun ardından vekiller meclisten ayrıldı

Ankara tbmm'deki kapalı genel kurulun ardından vekiller meclisten ayrıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:04 Kaynak: DHA
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