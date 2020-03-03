Ankara tbmm'deki kapalı genel kurulun ardından vekiller meclisten ayrıldı - Son Dakika

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Ankara tbmm'deki kapalı genel kurulun ardından vekiller meclisten ayrıldı
6 saat önce
ANKARA TBMM'deki kapalı genel kurulun ardından vekiller meclisten ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:04 Kaynak: DHA
ANKARA TBMM'deki kapalı genel kurulun ardından vekiller meclisten ayrıldı
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