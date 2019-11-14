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Ankara tbmm plan ve bütçe komisyonunda rtük başkanının sunumuna chp milletvekilleri karşı çıktı-2
6 saat önce
TBMM plan ve bütçe komisyonunda RTÜK başkanının sunumuna CHP milletvekilleri karşı çıktı-2.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:31 Kaynak: DHA
TBMM plan ve bütçe komisyonunda RTÜK başkanının sunumuna CHP milletvekilleri karşı çıktı-2
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