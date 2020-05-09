ANKARA TEB Başkanı Çolak'tan maskede merdiven altı üretim uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA TEB Başkanı Çolak'tan maskede merdiven altı üretim uyarısı - Son Dakika

ANKARA TEB Başkanı Çolak'tan maskede merdiven altı üretim uyarısı

6 saat önce

TEB Başkanı Çolak'tan maskede merdiven altı üretim uyarısıTÜRK Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, "1 TL'ye maske satılma meselesi merdiven altı üretimi teşvik eden bir mesele haline dönüşebilir.

TEB Başkanı Çolak'tan maskede merdiven altı üretim uyarısı

TÜRK Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, "1 TL'ye maske satılma meselesi merdiven altı üretimi teşvik eden bir mesele haline dönüşebilir. Bu konuda endişelerimiz var. Devlet ciddi bir denetim mekanizması meydana getirmeli. Bu ürünler ürün takip sistemine kaydedilmeli" dedi.

TEB Başkanı Çolak, cerrahi maskelerin adedinin 1 liradan marketler, eczaneler ve medikal firmalarda satışa sunulmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Pandemi süresince maskelerin ücretsiz verilmesi politikasını desteklediklerini ve maskelerin eczanelerden verilme işini sağladıklarını belirten Çolak, eczanelere 120 milyon maske geldiğini, bunların 80-85 milyonunun 20 milyona yakın vatandaşa dağıtıldığını ifade etti.

'HER YERDE MASKE SATILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ'

TEB Başkanı Çolak, maskelerin ücreti mukabilinde bir tavan fiyat belirlenerek verilmesi yönünde daha önce açıklama yaptıklarını hatırlatarak, "Her yerden 1 liraya verilmesi noktasında bir serbesti getirildi. Her yerden maske satılmasını çok doğru bulmadığımızı belirtiyorum. Bunun verilme yeri yönetmeliğe göre eczaneler ve tıbbi medikallerdir. Onun dışında internetten, marketlerden satılması demek piyasaya sağlıklı olmayan maskelerin çıkışını sağlamak demektir. Fiyat konusunda bizim bir itirazımız yok. Üreticiler 1 liranın altında üreteceklerse, eczacılar bunu 1 liraya çok rahat verebilirler. Endişelerimiz halk sağlığıyla alakalı. Çünkü bir tıbbi ürün, her ürünü her yerden satma mantalitesi çok doğru bir mantalite değil. Biz bir sağlıkçıyız. Sağlıkçı gibi meseleye yaklaşmak durumundayız. Bu bir sağlık ürünüyse, pandemide koruyucu özelliği varsa ve koruyucu özelliği olması için bazı kıstaslar gerekiyorsa, bu kıstasları sağlayacak olan işin uzmanlarıdır, hekimlerdir, tıp adamlarıdır, eczacılardır" ifadelerini kullandı.

'MERDİVEN ALTI ÜRETİMİ TEŞVİK EDEBİLİR'

Pandeminin başlangıcında piyasada cerrahi maskelerin olduğunu hatırlatan Çolak, daha sonra merdiven altı maske üretimlerinin ortaya çıktığını, merdiven altı üretimlerle birlikte maske fiyatlarında anormal artışların meydana geldiğini ifade etti. TEB Başkanı Çolak, şöyle konuştu:

"0,35-0,40 kuruşa aldığımız maskeler bir anda 1 lira, 2 lira,10 liraya kadar geldi. Daha önceden bunların imalat fiyatları 0,25-0,30 kuruştu. Döviz kaynaklı artışlar var. Burada bir fiyat artışı söz konusu olabilir; ama anormal artışların olmaması lazım. Burada en önemli özellikte merdiven altı üretimin yeniden hortlamasını sağlayacak bir unsur olabilir. 1 TL'ye maske satılma meselesi merdiven altı üretimi teşvik eden bir mesele haline dönüşebilir. Bu konuda endişelerimiz var. Devlet ciddi bir denetim mekanizması meydana getirmeli. Bu ürünler ürün takip sistemine kaydedilmeli. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 'ürün takip sistemi' diye bir sistemi var. Bu üretilen maskeler ürün takip sistemine kaydedilmeli ve bunların kaliteli olduğu tescillenmeli. Eczanelerde satılmalıdır. Ancak devlet ücretsiz maske vermeye de devam etmelidir."

ANKARA TEB Başkanı Çolak'tan maskede merdiven altı üretim uyarısı

Erdoğan Çolak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 10:59 Kaynak: DHA


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