Ankara tel abyad'da pkkypg'li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285...
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Tel Abyad'da PKKYPG'li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:27 Kaynak: DHA
Tel Abyad'da PKKYPG'li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi
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