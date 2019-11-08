Son Dakika Haberleri: Ankara tel abyad'da pkkypg'li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285...
Son Dakika Güncel Ankara tel abyad'da pkkypg'li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285...

Ankara tel abyad'da pkkypg'li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285...

6 saat önce

Tel Abyad'da PKKYPG'li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

Tel Abyad'da PKKYPG'li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi

Ankara tel abyad'da pkkypg'li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285...

Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:27 Kaynak: DHA
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