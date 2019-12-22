Ankara tel abyad'ın saluk atik bölgesindeki yol kontrol noktasının inşasını da tamamladı - Son Dakika

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Ankara tel abyad'ın saluk atik bölgesindeki yol kontrol noktasının inşasını da tamamladı
6 saat önce
Tel Abyad'ın Saluk Atik bölgesindeki yol kontrol noktasının inşasını da tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:14 Kaynak: DHA
Tel Abyad'ın Saluk Atik bölgesindeki yol kontrol noktasının inşasını da tamamladı
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