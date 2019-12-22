Ankara tel abyad'ın saluk atik bölgesindeki yol kontrol noktasının inşasını da tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara tel abyad'ın saluk atik bölgesindeki yol kontrol noktasının inşasını da tamamladı - Son Dakika

Ankara tel abyad'ın saluk atik bölgesindeki yol kontrol noktasının inşasını da tamamladı

6 saat önce

Tel Abyad'ın Saluk Atik bölgesindeki yol kontrol noktasının inşasını da tamamladı.

Tel Abyad'ın Saluk Atik bölgesindeki yol kontrol noktasının inşasını da tamamladı

Ankara tel abyad'ın saluk atik bölgesindeki yol kontrol noktasının inşasını da tamamladı

Telabyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak
Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu

Son Dakika Haberleri
19:39 Silivri'de 4. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
19:38 Özbekistan genel seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika
19:36 Husumetli iki kişi sokakta karşılaşınca silahlı kavga çıktı: 1 yaralı - Son Dakika
19:36 Spor istikbal mobilya kayserispor - medipol başakşehir maçının ardından - Son Dakika
19:36 İngiliz sanatçı Banksy'nin yeni maket çalışması Beytüllahim'de sergilendi - Son Dakika
18:57 Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak - Son Dakika
18:02 Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 19:41:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara tel abyad'ın saluk atik bölgesindeki yol kontrol noktasının inşasını da tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]