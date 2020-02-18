"Ankara" temalı belgesel ve kısa filmlere 10 bin lira ödül - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ankara' temalı belgesel ve kısa filmlere 10 bin lira ödül - Son Dakika

"Ankara" temalı belgesel ve kısa filmlere 10 bin lira ödül

6 saat önce

Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ile Ankara Uluslararası Film Festivali iş birliğinde bu yıl "VEKAM Özel Ödülü" sahiplerini bulacak.

Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ile Ankara Uluslararası Film Festivali iş birliğinde bu yıl "VEKAM Özel Ödülü" sahiplerini bulacak.

VEKAM'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 31'nci Ankara Uluslararası Film Festivali'ne başvuran Ankara temalı belgesel veya kısa film "VEKAM Özel Ödülü"nün sahibi olacak.

Jüride, belgesel yönetmeni Kerime Senyücel, akademisyenler Prof. Dr. Seçil Büker ve Dr. İpek Çelik Rappas yer alacak.

Başvurular 25 Mart 2020'de sona erecek.

Belgesel ya da kısa filmin görsel ve estetik niteliği kadar ele aldığı konunun Ankara kent merkezi veya ilçeleri kapsamında bir araştırmaya dayandırılarak kurgulanmış olması yarışma koşulları arasında yer alıyor.

Yarışmayı kazanan film için 10 bin lira ödül verilecek. Ödüllü film, festival sırasında gösterime girecek.

Ödüle hak kazanan eserin bir kopyası VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi'nde kaynak olarak değerlendirip akademik araştırmalara açılacak.

VEKAM Ankara için araştırmaları destekliyor

Koç Üniversitesi bünyesinde akademik ve kültürel bir merkez olarak faaliyet gösteren VEKAM Ankara ve çevresi üzerine yeni veriler ortaya koyan araştırmaları destekleyerek geliştiriyor.

Bu kapsamda ayrıca disiplin ve alan kısıtlaması olmaksızın Ankara ve çevresi ile ilgili bilimsel araştırmalara her yıl çağrı açarak ödül veriyor.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:50 Kaynak: AA
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