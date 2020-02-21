Ankara Terör Şube ekiplerinden eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Terör Şube ekiplerinden eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika

Ankara Terör Şube ekiplerinden eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı

7 saat önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde PKK/YPG adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 15 yabancı uyruklu şüpheliden 14'ünü düzenlenen operasyonla göz altına aldı.

Ankara Terör Şube ekiplerinden eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı, System.String[]

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde PKK/ YPG adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 15 yabancı uyruklu şüpheliden 14'ünü düzenlenen operasyonla göz altına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkent Ankara'da PKK/YPG adına faaliyet gösterdikleri belirlenen 15 şüpheli kişiye yönelik yakalama çalışması başlattı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 14 zanlı yakalanarak göz altına alındı. Yakalanan zanlıların emniyet işlemlerinin devam ettiği, firari olan 1 kişinin de yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Ankara, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:05 Kaynak: İHA
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