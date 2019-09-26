Ankara teröristin etkisiz hale getirilmesi kamerada

Teröristin etkisiz hale getirilmesi kamerada

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Kuzey Irak'ta sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerde birinin vurulma anı, başındaki 'GoPro' kamerasıyla kaydedildi.

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-1 operasyonu kapsamında, komandolar saldırı girişiminde bulunan PKK'lı 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin birinin etkisiz hale getirilmesinin ise görüntüleri ortaya çıktı. Sızma girişimini 'GoPro' kamerası ile çekmeye çalışan terörist, bir süre saklandığı kayalık dibinde kendisini fark eden komandolara ateş açtı. Komandolar ise bulunduğu yerden kaçmaya çalışan teröristi etkisiz hale getirdi. İki terörist ile birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi.

'AVA GİDERKEN MEHMETÇİĞİN AVI OLDU'

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da görüntüleri paylaşarak, "PKK'lı terörist kendi etkisizleştirilmesini kendi çekti. Ava giderken Mehmetçik'in avı oldu. Yapmayı tasarladıkları sızma/baskını go-pro ile çekip, propaganda yapmak isterken kendilerini çektiler" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı da, 12 Haziran'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe Harekatı'na devam eden komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi" ifadelerini kullanmıştı.