Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında...
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Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:50 Kaynak: AA
Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı
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