Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında...

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Öldürülen YPG'li terörist Ceren Güneş'in, CHP'li Ağbaba ile Meclis'teki görüntüleri ortaya çıktı

Türk bayrağı asılı bisikletiyle Gündoğdu Marşı'nı söyleyen çocuk konuştu: Bir kadın bana 'Bayrağı indir' dedi, marşı daha gür söyledim