500 Tam Puan Alan Öğrenci Başarı Sırrını Açıklandı: Okul Dışında Günde 3-4 saat çalıştım - Son Dakika
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500 Tam Puan Alan Öğrenci Başarı Sırrını Açıklandı: Okul Dışında Günde 3-4 saat çalıştım

23.06.2023 20:07

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Liselere Geçiş Sınavı'nda Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nden 2 öğrenci 500 tam puan alarak birincilik başarısını elde etti. Elif Buse Kemerkaya, başarısının sırrını okul dışında günde 3-4 saat çalışmakta bulduğunu söyledi. Okul müdürü ise okulun köklü bir aile olduğunu ve öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Liselere Geçiş Sınavı 4 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Bu açıklanan sonuçlar sonrası sınavda dereceye giren isimlerde belli oldu. Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nin 2 öğrencisi de sınavdan 500 tam puan aldı. 500 tam puan alarak birincilik başarısını elde eden öğrencilerden Elif Buse Kemerkaya, Medya Ankara mikrofonlarına konuştu.

LGS'den 500 tam puan alan Elif Buse Kemerkaya, başarısının sırrını anlattı: Okul dışında günde 3-4 saat çalıştım

"DENEMELER FAYDALI OLDU"

Okuluna ve ailesine desteklerinden dolayı teşekkür eden Kemerkaya, "Okulda 2 hafta da bir deneme oluyorduk ders çalışan öğrenciler için faydalı oldu" dedi.

LGS'den 500 tam puan alan Elif Buse Kemerkaya, başarısının sırrını anlattı: Okul dışında günde 3-4 saat çalıştım

"OKUL SONRASI 3-4 SAAT ÇALIŞIYORDUM"

"Başarıya ulaşmak için kaç saat çalışmak gerekiyor?" sorusuna yanıt veren Kemerkaya, "Ben okuldan geldikten sonra 3-4 saat çalışıyordum. Okulda da çalıştığım için yeterli oluyordu. Dershaneye dahi gitmeme gerek kalmadı, okulun sunduğu kurslar, etütler ve denemeler sayesinde daha verimli çalışabildim." ifadelerini kullandı.

LGS'den 500 tam puan alan Elif Buse Kemerkaya, başarısının sırrını anlattı: Okul dışında günde 3-4 saat çalıştım

"BU SENEDE 1'LER TEVFİK İLERİDEN"

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Kadir Çırakoğlu "Biz bir aileyiz ve bu şiarla çalıştığımız için başarıya ulaştığını aktardı. Okul çok köklü bir okul ve okul aile birliği hızlı çözüm üreterek öğrencilere yardım ediyorlar. Öğrenciler dışarda eğitim almadan tüm ihtiyaçlara burada ulaşabilsin istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. MİHVAK Vakfı Sinan Aksu'ya teşekkür ediyoruz" dedi.

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Ankara, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 500 Tam Puan Alan Öğrenci Başarı Sırrını Açıklandı: Okul Dışında Günde 3-4 saat çalıştım - Son Dakika


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20:04 Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nden 2 öğrenci 500 tam puan alarak birincilik başarısını elde etti
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