Son Dakika Haberleri: Ankara ticaret bakanı pekcan, abd ticaret bakanı ross ile ortak basın toplantısı düzenledi-2
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Ankara ticaret bakanı pekcan, abd ticaret bakanı ross ile ortak basın toplantısı düzenledi-2

34 dakika önce

ANKARA Ticaret Bakanı Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Ross ile ortak basın toplantısı düzenledi-2.

ANKARA Ticaret Bakanı Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Ross ile ortak basın toplantısı düzenledi-2

Ankara ticaret bakanı pekcan, abd ticaret bakanı ross ile ortak basın toplantısı düzenledi-2

Ruhsar Pekcan, Wilbur Ross, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:24 Kaynak: DHA
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