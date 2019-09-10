Ankara ticaret bakanı pekcan, abd ticaret bakanı ross ile ortak basın toplantısı düzenledi-1
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ANKARA Ticaret Bakanı Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Ross ile ortak basın toplantısı düzenledi-1.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:24 Kaynak: DHA
ANKARA Ticaret Bakanı Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Ross ile ortak basın toplantısı düzenledi-1
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