Ankara Ticaret Borsası Başkanı Yavuz YEP'i değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Ankara Ticaret Borsası Başkanı Yavuz YEP'i değerlendirdi Açıklaması

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, "Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde ilerlediğimiz sürece, dünyanın geri kalanından pozitif ayrışacağımıza inanıyorum.

Ankara Ticaret Borsası Başkanı Yavuz YEP'i değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, "Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde ilerlediğimiz sürece, dünyanın geri kalanından pozitif ayrışacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından dün açıklanan 2021-2023 dönemini kapsayan YEP'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin işsiz kaldığı bir buhran geçirildiğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Belki de asırlar sonra bile konuşulacak ders çıkarılacak bu dönemin etkileri ancak yıllar sonra tam olarak anlaşılacak. Bu zorlu süreçte, destek ve teşviklerin de etkisiyle mümkün olan en az düzeyde zarar görerek ilerlemeye devam ediyoruz. Bu desteklere ek olarak, ayakları yere basan, titizlikle hesaplanmış bir ekonomik model olan YEP çerçevesinde hareket edersek, dünyanın geri kalanından pozitif ayrışacağımıza inanıyorum. Türk iş dünyası olarak, bize düşen, atılan doğru adımları desteklemek ve belirlenen hedefler doğrultusunda var gücümüzle çalışmaktır."

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 09:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ankara Ticaret Borsası Başkanı Yavuz YEP'i değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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