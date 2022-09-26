ATO Başkanı Baran: Atonet Uygulaması ile E-Devlet Üzerinden Hizmet Veren İlk Oda Olduk

Ankara Ticaret Odası (ATO), üyelerine sunduğu hizmetleri ATONET uygulamasıyla dijital ortamda vermeye başladı. ATO Başkanı Gürsel Baran, uygulama hakkında, "ATONET uygulaması ile e-devlet üzerinden hizmet veren ilk oda olduk. ATONET Üye Hizmet Platformu ile odamızın sunduğu hizmetleri, en güncel bilgi ve gelişmeleri, kısaca ticaret hayatına dair hemen her şeyi üyelerimiz için bir araya getirdik. ATONET uygulaması, yasal mevzuat çerçevesinde dijital olarak yapılabilecek tüm işlemleri kapsıyor. Üyelerimiz, ATONET üzerinden şirket iş ve işlemlerini yaparak hem vakitten hem nakitten kazanıyor. Diğer taraftan da kolay, hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşıyor" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, bugün düzenlediği basın toplantısında ATONET Üye Hizmet Platformu'nu tanıttı. ATONET uygulaması ile ATO, e-devlet üzerinden hizmet veren ilk oda oldu. ATONET, dijital olarak yasalar çerçevesinde yapılabilecek tüm hizmetleri kapsıyor. ATONET ile ATO'ya yapılması gereken fiziksel başvuruların tamamı portal üzerinden ya da mobil olarak yapılabilecek. Haziranda kullanıma açılan ATONET uygulamasını şu ana kadar 50 bin kişi indirirken randevu işlemlerinin yüzde 40'ı da online olarak yapılmaya başlandı. ATO Başkanı Gürsel Baran, ATONET hakkında şunları söyledi:

"ATONET TİCARET DÜNYASINDA YENİ BİR MİLAT OLACAK"

"Odamızın geliştirdiği ATONET Üye Hizmet Platformu uygulamasının ticaret dünyasında yeni bir milat olacağını ve ticarette çağ kapatıp yeni bir çağı açacağını ifade etmek istiyorum. Ankara Ticaret Odası'nda üyelerimizin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak, sunduğumuz hizmetin kalitesini artırmak üzere dijital dönüşüm çalışmalarına özel önem veriyor ve bu çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Cumhuriyet'imizle yaşıt Başkent'imizin ticaret odası olarak her zaman öncü olmaktan, ilklerin odası olmaktan, üyelerimize en iyi hizmeti sunarak Başkent'imizin ve ülkemizin ticaretinin, ihracatının gelişimine katkı sağlamaktan büyük gurur duyduğumu belirtmek isterim.

"ATONET UYGULAMASI İLE DE E-DEVLET ÜZERİNDEN HİZMET VEREN İLK ODA OLDUK"

Ankara Ticaret Odası olarak, evrak doğrulama ile e-devlette yer alan ilk oda olmuştuk. ATONET uygulaması ile de e-devlet üzerinden hizmet veren ilk oda olduk. Odamızın dijitalleşme çalışmaları pandemi süreciyle birlikte hız kazandı. Bu süreçte üyelerimize sunduğumuz hizmetlerin büyük bölümünü elektronik ortama taşıdık. Başkent ve ülkemizin ticaret hayatına yön veren yüz yıllık köklü bir kurum olarak, 1923'ten bu yana arşivlerimizde yer alan tüm evrakımızı zamanla tahrip olma ve yok olma riskine karşı dijital ortama taşıdık. Ticaret Sicil Müdürlüğü ve diğer müdürlüklerimizin tüm evraklarının da elektronik ortama aktarılmasını sağlayarak dijital bir arşiv ve diğer bir ifadeyle de dijital bir hafıza oluşturduk. Bu arşivde aradığımıza kolayla ulaşabilmek içinde indeksler hazırladık. Elektronik belge yönetim sistemi ve kayıtlı elektronik postaya geçiş için çalışmalarımızı tamamlayarak tüm iç ve dış yazışmalarımızı elektronik ortamda ve elektronik imzayla gerçekleştirmeye başladık. Böylece komite ve meclis üyelerimizle odamız arasındaki resmi iletişimi de dijital ortama taşımış olduk. Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen ve bütün ticaret sicil işlemlerinin merkezi olarak yapıldığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ne (MERSİS) entegrasyonumuzu başarıyla tamamlayarak MERSİS'e geçen ilk oda olduk.

"KAĞIT TASARRUFU SAĞLARKEN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE DE MÜCADELEYE KATKI SAĞLADIK"

Üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) oda sicil işlemlerinin merkezi olarak yapılmasını sağlamak üzere hayata geçirdiği sisteme 2019 yılında sorunsuz olarak geçtik. Oda sicil müdürlüğümüz tarafından hazırlanan, oda kayıt sureti ve ihale durum belgeleriyle başladığımız dijital belge verme dönemini, Türkiye'de pilot müdürlük olarak seçilen Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün belgeleriyle sürdürdük. Böylece kağıt tasarrufu sağlarken iklim değişikliğiyle de mücadeleye katkı sağladık.

"İMZA BEYANNAMELERİNİ ELEKTRONİK ORTAMA TAŞIYAN İLK ODA OLDUK"

Yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin kanuni düzenlemelerin ardından Ankara Ticaret Odası bünyesinde hizmet veren Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 'Tek Noktadan Hizmet' uygulamasını hayata geçirerek şirket kurmak için gereken beş ve yedi günlük süreyi 22 dakikaya, yedi ayrı prosedürü de bir prosedüre indirdik. Şirket tescil işlemlerinin süresini yedi günden bir güne indirdik. Üyelerimizin tescil ilanlarını iki günden iki saate indirerek ticarete hız kattık. Şirketler birleşme, bölünme, tür değiştirme işlemlerini 20 iki güne indirdik. Ticaret sicil tasdiknamesi, merkezi nakil belgesi, şube açılış belgesi, iflas ve konkordato belgelerini üyelerimize elektronik ortamda vermeye başladık. İmza beyannamelerini elektronik ortama taşıyan ilk oda olduk.

"İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ ÇAĞDA EN KIYMETLİ ŞEY BİLGİ VE ZAMAN"

Ankara Ticaret Odası olarak, çıtamız hep yüksekte. Hedefimiz, üyelerimize daha iyi hizmeti daha kısa sürede sunabilmek. Bu hedef doğrultusunda üyelere yönelik tüm hizmetleri tek bir çatı altında toplamak üzere 2020 yılında ATONET uygulaması çalışmalarımıza başladık. E-Nabız ve ilaç takip sistemini de yazan Adem Ali Yılmaz, projenin başına geçti. İçinde bulunduğumuz çağda en kıymetli şey, bilgi ve zaman. Bizim de uygulamayı geliştirirken çıkış noktamız, bu en değerli iki unsuru üyelerimize sunmak ve onların gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlamak. Hayatın her alanında olduğu gibi ticarette de doğru ve güvenilir bilgiye ulaşan; en verimli, en etkili biçimde kullanan sürekli kazanıyor. Küresel rekabet ortamında da rakiplerine fark atıyor.

"ATONET UYGULAMASI YASAL MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE DİJİTAL OLARAK YAPILABİLECEK TÜM İŞLEMLERİ KAPSIYOR"

ATONET Üye Hizmet Platformu ile odamızın sunduğu hizmetleri, en güncel bilgi ve gelişmeleri, kısaca ticaret hayatına dair hemen her şeyi üyelerimiz için bir araya getirdik. ATONET uygulaması, yasal mevzuat çerçevesinde dijital olarak yapılabilecek tüm işlemleri kapsıyor. Üyelerimiz, ATONET üzerinden şirket iş ve işlemlerini yaparak hem vakitten hem nakitten kazanıyor. Diğer taraftan da kolay, hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşıyor. ATONET Üye Hizmet Platformu'nun üyelerimizin oda binasına gelmelerine gerek kalmadan işlem yapabilmesi, zamanını işine ayırarak ticaretini artırması, dünya pazarlarına açılması konusunda önemli bir rol üstleneceğine inanıyorum."