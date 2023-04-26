Eski ATO Başkanvekili Aypek'i öldüren yakın korumasının ilk ifadesi ortaya çıktı: Bana silah çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Eski ATO Başkanvekili Aypek'i öldüren yakın korumasının ilk ifadesi ortaya çıktı: Bana silah çekti

26.04.2023 18:51

Ankara'da iş merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 73 yaşındaki eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek'in katil zanlısı ve aynı sıradı özel koruma Halil Gani Güngör tutuklandı. Güngör'ün ilk ifadesinde, imzaladığı bir senet nedeniyle Aypek ile aralarında anlaşmazlık olduğunu, konuşmak için yanına gittiğinde Aypek'in kendisine silah çektiğini, çıkan arbedede silahı alarak Aypek'i vurduğunu söyledi.

Ankara'da bir iş merkezinde dün korkunç bir cinayet işlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan iş merkezine gelen Halil Gani Güngör, 73 yaşındaki Mehmet Aypek'i tabancayla ateş açarak yaraladı. Olay yerine yakın olan ve silah seslerini duyan Yunus ekipleri, Aypek'in koruması ve şoförü olan Güngör'ü olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak 100. Yıl Hastanesi'ne kaldırılan Aypek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Eski ATO Başkanvekili Aypek'in katil zanlısı tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dün gözaltına alınan şüpheli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, daha sonra sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

KENDİSİNE SİLAH ÇEKTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Şüpheli Gani G'nin ifadesinde, "imzaladığı bir senet nedeniyle Aypek ile aralarında anlaşmazlık olduğunu, konuşmak için yanına gittiğinde Aypek'in kendisine silah çektiğini, çıkan arbedede silahı alarak Aypek'i vurduğunu" iddia ettiği öğrenildi.

Eski ATO Başkanvekili Aypek'in katil zanlısı tutuklandı

10 YILDIR YANINDA ÇALIŞIYORMUŞ

Mehmet Aypek'in oğlu Faruk Aypek, olayla ilgili emniyette ifade verdi. Aypek, şüpheli Güngör'ün yaklaşık 10 yıldır babasının yanında çalıştığını ve aynı zamanda olayın gerçekleştiği plazanın güvenlik görevlisi olduğunu belirtti.

"BABAM 2 MİLYON TL BORCUNU ÖDEDİ"

Aypek şunları söyledi: "Ankara'da müteahhitlik yapan Ş.A., 1.5 yıl önce babamla ortak iş yapmak istedi. Babam bunu kabul etti ve işe başladılar. Bu işi de takip etmesi için, güvendiği Halil Gani Güngör'ün işlerin başına geçmesini ve kontrol etmesini istedi. Sincan ilçesinde inşaat devam ederken Güngör'ün yaklaşık 1-2 ay önce Ş.A.'nın başına silah dayayarak zorla kendisinden bir dükkan aldığını öğrendim. Güngör'ün ayrıca Haymana'da kendisine ev yaptığını, ev yapımı için malzemeyi de Y.A. isimli akrabamızdan babam adına aldığını, hatta buna benzer şekilde yine babamın adıyla malzeme aldığını, geri ödemediğini, babamın bu borçları ödediğini öğrendim. Babam bu şekilde Gani Güngör'ün yaklaşık 1,5-2 milyon TL borcunu ödedi. Aralarındaki sıkıntının bundan olduğunu düşünüyorum.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Ankara Ticaret Odası, Cumhuriyet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski ATO Başkanvekili Aypek'i öldüren yakın korumasının ilk ifadesi ortaya çıktı: Bana silah çekti - Son Dakika


Son Dakika
23:21 Son Dakika: Muğla'nın Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:17 Sıfır hata! Atletico Madrid 4 golle esti geçti
23:16 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi, sürekli iletişim halindeyiz
23:10 Hata yapmadılar! Dört gollü maçın galibi Atletico Madrid
23:08 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi, sürekli iletişim halindeyiz
22:55 Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki programları da iptal edildi
22:49 Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki programları da iptal edildi
22:43 Yeni sezonun hazırlıkları başladı! Barcelona'dan 20'lik orta saha
22:42 Kadın işçilere insanlık dışı muamele! Rus şirket sabah akşam çıplak arama yapıyor
22:37 Gelecek sezon hazırlıklarına başladılar bile! Barcelona'dan 20'lik orta saha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2023 23:34:32. #1.12#
SON DAKİKA: Eski ATO Başkanvekili Aypek'i öldüren yakın korumasının ilk ifadesi ortaya çıktı: Bana silah çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement