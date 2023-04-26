Eski ATO Başkanvekili Aypek'i öldüren yakın korumasının ilk ifadesi ortaya çıktı: Bana silah çekti

Ankara'da bir iş merkezinde dün korkunç bir cinayet işlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan iş merkezine gelen Halil Gani Güngör, 73 yaşındaki Mehmet Aypek'i tabancayla ateş açarak yaraladı. Olay yerine yakın olan ve silah seslerini duyan Yunus ekipleri, Aypek'in koruması ve şoförü olan Güngör'ü olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak 100. Yıl Hastanesi'ne kaldırılan Aypek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dün gözaltına alınan şüpheli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, daha sonra sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

KENDİSİNE SİLAH ÇEKTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Şüpheli Gani G'nin ifadesinde, "imzaladığı bir senet nedeniyle Aypek ile aralarında anlaşmazlık olduğunu, konuşmak için yanına gittiğinde Aypek'in kendisine silah çektiğini, çıkan arbedede silahı alarak Aypek'i vurduğunu" iddia ettiği öğrenildi.

10 YILDIR YANINDA ÇALIŞIYORMUŞ

Mehmet Aypek'in oğlu Faruk Aypek, olayla ilgili emniyette ifade verdi. Aypek, şüpheli Güngör'ün yaklaşık 10 yıldır babasının yanında çalıştığını ve aynı zamanda olayın gerçekleştiği plazanın güvenlik görevlisi olduğunu belirtti.

"BABAM 2 MİLYON TL BORCUNU ÖDEDİ"

Aypek şunları söyledi: "Ankara'da müteahhitlik yapan Ş.A., 1.5 yıl önce babamla ortak iş yapmak istedi. Babam bunu kabul etti ve işe başladılar. Bu işi de takip etmesi için, güvendiği Halil Gani Güngör'ün işlerin başına geçmesini ve kontrol etmesini istedi. Sincan ilçesinde inşaat devam ederken Güngör'ün yaklaşık 1-2 ay önce Ş.A.'nın başına silah dayayarak zorla kendisinden bir dükkan aldığını öğrendim. Güngör'ün ayrıca Haymana'da kendisine ev yaptığını, ev yapımı için malzemeyi de Y.A. isimli akrabamızdan babam adına aldığını, hatta buna benzer şekilde yine babamın adıyla malzeme aldığını, geri ödemediğini, babamın bu borçları ödediğini öğrendim. Babam bu şekilde Gani Güngör'ün yaklaşık 1,5-2 milyon TL borcunu ödedi. Aralarındaki sıkıntının bundan olduğunu düşünüyorum.