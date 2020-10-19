Ankara Ticaret Odası'ndan "E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği" hareketi - Son Dakika

Ankara Ticaret Odası'ndan "E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği" hareketi

19.10.2020 16:27

Ankara Ticaret Odası'ndan "E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği" hareketi ATO Başkanı Baran: "Büyümek isteyen üyelerimiz, hacmini arttırmak isteyen üyelerimiz artık e-ticarette olmak zorunda" Ankara Ticaret Odası bünyesinde bulunan firmaların elektronik ortamda ticaret yapabilmesi için...

Ankara Ticaret Odası'ndan "E-Ticaret ve E- İhracat Seferberliği" hareketi

ATO Başkanı Baran: "Büyümek isteyen üyelerimiz, hacmini arttırmak isteyen üyelerimiz artık e-ticarette olmak zorunda"

ANKARA - Ankara Ticaret Odası bünyesinde bulunan firmaların elektronik ortamda ticaret yapabilmesi için harekete geçti. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, "Büyümek isteyen üyelerimiz, hacmini arttırmak isteyen üyelerimiz artık e-ticarette olmak zorunda" dedi.

Önemi her geçen gün arttıran ve gün geçtikçe daha çok kişi tarafından bilenen hale gelen elektronik ticaret (e-ticaret)'e Ankara Ticaret Odası (ATO)'nun bünyesindeki firmalarda katılıyor. ATO'nun öncülüğünü yaptığı "E-Ticaret ve E-İhracat Seferliği" hareketinde firmalara alt yapı desteğinden web site tasarım desteğine kadar bir çok alanda bir yıl süresince ücretsiz eğitim desteği verilecek. Daha geniş kitlelere ulaşılmayı hedeflenen e-ticaret seferberliğinde firmaların daha fazla insana hizmet sunması hedefleniyor.

" Türkiye'de e-ticaret geçen yılın ilk altı ayına göre yaklaşık yüzde 64'lük bir büyüme gösterdi"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran, "Dünyadaki en önemli sektörlerden birisi e-ticaret. Türkiye'de e-ticaret geçen yılın ilk altı ayına göre yaklaşık yüzde 64'lük bir büyüme gösterdi. E-ticaretin genel ticaret payı da yüzde 8'den yüzde 14'e çıktı. Bizim 2019 yılında 136 milyar liralık bir satışımız varken bu yılın sadece ilk 6 ayında 94 milyar liralık bir satış hacmine ulaştık. Dünyaya baktığımızda da hızla büyüyen şirketlerin tamamının e-ticaretle bu büyümeyi sağladığını görüyoruz" açıklamalarında bulundu.

Büyümek isteyen firmaların elektronik ticarette olması gerektiğinin altını çizen Baran, "Büyümek isteyen üyelerimiz, hacmini arttırmak isteyen üyelerimiz artık e-ticarette olmak zorunda böyle bir gerçeklik var. Bizde Ankara Ticaret Odası olarak firmalarımızı, üyelerimizi, mükelleflerimizi bu alana taşımak gibi bir gayretimiz var. E-ticaret yapan bir firmanın bir takım masrafları artık yok. 7 gün 24 saat işyeri açık olabiliyor, hiç kapanmadan. Çok daha fazla bir kitleye ulaşma imkanı oluyor. Fiziki olarak mağaza açmak zorunda kalmıyor" diye konuştu.

Üyelere yapılacak yardımlardan da bahseden Baran, "Üyelerimize ücretsiz yazılım ve kurulum hizmeti sağlayıp, e-ticaret ve e-ihracatın altyapısını oluşturacak Ankara Ticaret Odası. Mobil altyapıyı oluşturarak ödemeleri, kargo sistemleri ile entegrasyonu sağlayacak Ankara Ticaret Odası. Proje ortaklarının sunduğu avantajlar var bu avantajlardan da üyelerimiz yararlanabilecek. Hukuksal süreçler ve online itibar süreçlerinde eğitim sonrası bir yıl danışmanlık hizmeti sunuyor Ankara Ticaret Odası. Bu proje kapsamında 15 günde bir, iki eğitmenimiz ve kamu kurumlarından da ilgililer eğitimler verecek. Pandemi sürecinde eğitimler telekonferans yolu ile olacak. Pandemi sonrasında ise eğitimler fiziki toplantılara dönecek" değerlendirmesini yaptı.

Maliyetin 15 milyon lira olduğunu söyleyen Baran, "İki yılda yaklaşık bin üyemize bu eğitimi vermek istiyoruz. Üye başına maliyetimiz yaklaşık 15 bin lira olduğunu düşünürsek 15 milyon liralık bir yatırım ile bu organizasyonu yapıyoruz. Bu işten bir yıl sonrada üyelerimizden beklentilerimiz yaklaşık 100 milyon liralık bir katma değer oluşturmak" ifadelerini kullandı.

Ankara Ticaret Odası'ndan E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği hareketi
Ankara Ticaret Odası'ndan E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği hareketi
Ankara Ticaret Odası'ndan E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği hareketi
Ankara Ticaret Odası'ndan E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği hareketi

Ankara Ticaret Odası, Türkiye, İhracat, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ankara Ticaret Odası'ndan 'E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği' hareketi - Son Dakika Ekonomi

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