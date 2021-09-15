- Ankara Tiftiği'ne Coğrafi İşaret tescili kazandırıldı

ANKARA - Ankara Ticaret Odası tarafından, başkentin yöresel değerleri arasında bulunan "Ankara Tiftiği"ne Coğrafi İşaret tescili kazandırıldı.

Ankara Ticaret Odası Hizmet Binasında "Ankara Tiftiği Coğrafi İşaret Lansmanı" programı düzenlendi. Programda ATO tarafından başkentin yöresel değerleri arasında bulunan "Ankara Tiftiği"ne Coğrafi İşaret tescili kazandırılması üzerine Ankara Tiftiği tanıtıldı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran "Ankara Tiftiği Cİ Belgesi"ni Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'dan teslim aldı. Programa, Bosna Hersek'ten Rusya'ya, Küba'dan Sri Lanka'ya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden İzlanda'ya 19 ülkenin elçi ve ataşeleri, ilgili kurum kuruluş ve sektör temsilcileri katıldı.

Burada konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Coğrafi İşaretli ürünler konusunda Ankara için çok önemli bir gelişmeyi paylaşmak için bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı.

Baran, ATO olarak, Ankara'nın ve Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamak, ticareti ve ihracatı geliştirmek için Coğrafi İşaretli ürünlerden yararlanılması gerektiğine inandıklarını ve bu amaç doğrultusunda çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, "Bugüne kadar 'Ankara Döneri', 'Ankara Simidi', 'Ankara Tavası', 'Ankara Erkeç Pastırması' ve 'Çamlıdere Höşmerim Tatlısı'na Coğrafi İşaret tescilini ATO olarak biz aldık" dedi.

"Ankara Tiftiği'ne hak ettiği tescili kazandırmış olmaktan büyük onur duyuyoruz"

Baran konuşmasına şöyle devam etti:

"İlk başvurusunu 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz 'Ankara Tiftiği" Türk Patent Enstitüsü tarafından 16 Temmuz 2021 tarihinde tescilimiz onaylandı. Ankara'mıza ve tarihi ile bütünleşen bu kültürel mirasımıza, hak ettiği tescili kazandırmış olmaktan büyük onur duyuyoruz. Ankara Tiftiği'nin en kısa zamanda da Türkiye'nin Avrupa tarafından tescillenmiş 8'inci ürünü olacağına inanıyoruz."

ATO Başkanı Baran, Ankara Tiftiği için Coğrafi İşaret tescilinin onaylanmasında emeği geçen akademisyenlere, personele ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ankara ilimizin adıyla anılan kültürel bir mirasımızı ekonomimize kazandırmak için çalışma yapmak bizim için büyük bir onurdur" diye konuştu.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan konuşmasına, kurumu ile kurduğu iş birliğinden dolayı ve başta Coğrafi İşaretler olmak üzere markalaşma alanında yaptığı işlerden dolayı başta ATO ve Başkanı Gürsel Baran'a teşekkür ederek sözlerine başladı.

"Sevindirici olan şu anda bütün işlemleri tamamlanmış olan 20 tane ilave başvurumuz var"

Prof. Dr. Asan, Türkiye'deki Coğrafi İşaret tescil sayılarına ilişkin şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla 882 tescilli Coğrafi İşaretimiz var. 700 civarında işlemleri devam eden var. Yani toplam Coğrafi İşaret sayısı yakın bir zamanda bin 500'ü bulacak. 7 tane Avrupa Birliği komisyonundan tescilli Coğrafi İşaretimiz var. İşlemleri devam eden 22 Coğrafi İşaretimiz var. Sevindirici olan şu anda bütün işlemleri tamamlanmış olan 20 tane ilave başvuruyu da yakın bir zamanda STK'larımız yapıyor. Bununla beraber AB komisyonundaki toplam tescil sayımız inşallah kısa bir süre içerisinde 50'ye ulaşacak."

Tescil alınmasının ardından işin zor kısmının başladığını dile getiren Asan, "Yani Coğrafi İşaret tescili ile koruma altına aldıktan sonra bundan daha büyük bir katma değer nasıl oluşturabiliriz, nasıl markalaştırabiliriz, ulusal ve uluslararası alanda nasıl bilinirliğini artırabiliriz işin zor kısmı burada başlıyor. İnşallah bugün burada yaptığımız etkinlik, bunun belki en önemli aşamalarından bir tanesi oluyor" diye konuştu.

Ankara Tiftiği'ni ele alan Prof. Dr. Asan, "Gerçekten Ankara Tiftiği ortalama çapına baktığımız zaman lüle ve lif uzunluğuna, mukavemet ve elastik değerlerine baktığımız zaman benzer ürünlerden kat kat daha üstün olan bir Coğrafi İşaret" dedi.

Konuşmaların ardından Ankara Kulübü Derneği Seymenler ekibi bir dans gösterisi sundu. Daha sonrasında ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran "Ankara Tiftiği Cİ Belgesi"ni Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'dan teslim aldı. Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından müzik dinletisi ile son buldu.

Programa ayrıca, Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Mohair Angora Kurucu Ortağı Ayşegül Ertan, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ve ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş katıldı.