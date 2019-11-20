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Ankara Tiyatro Festivali'nde 29 oyun sahnelenecek

6 saat önce

22 Kasım-2 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenecek festivalde, Ankara, İstanbul, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Gürcistan'dan profesyonel ve amatör 29 tiyatro topluluğu oyunlarını sergileyecek.

Ankara Tiyatro Festivali'nde 29 oyun sahnelenecek, System.String[]

22 Kasım-2 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenecek festivalde, Ankara, İstanbul, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Gürcistan'dan profesyonel ve amatör 29 tiyatro topluluğu oyunlarını sergileyecek.


Festival yönetmeni Yener Aksu,  her yıl üniversite topluluklarını, belediye şehir tiyatrolarını, çocuk tiyatrolarını, özel ve amatör tiyatroları Ankaralı sanatseverlerle buluşturduklarını söyledi.


Bu yıl festivale 150'ye yakın tiyatro topluluğunun başvurduğunu belirten Aksu, ekonomik sıkıntılardan dolayı etkinlikleri daralttıklarını, yıllardır Kültür Bakanlığından destek almadan festivali düzenlediklerini ifade etti.


Aksu, " Çankaya Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarına her yıl festivale katkılarından dolayı, bu yıl sınırlı da olsa Ankara Büyükşehir Belediyesine salonlarını ve tanıtım kanallarını festivale açtığı için Ankaralı sanatseverler adına teşekkür ediyoruz." dedi.


Oyun seçimlerinde bu yıl zorlandıklarını vurgulayan Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Festivalde yer veremediğimiz onlarca tiyatroya üzüntülerimizi iletiyor, festivale gösterdikleri ilgiden dolayı da gelecek yıllarda buluşmak umuduyla festival bileşenleri adına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çeyrek asırdır aralıksız düzenlenen uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nin ulusal ve uluslararası özel ve amatör tiyatro topluluklarını destekleyerek etkinliklerini sürekli kılmak istiyoruz. Uluslararası dayanışmaya sanat yolu ile katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Festivalin asıl amaçlarından birisi de amatör tiyatroları desteklemek, sorunlarını duyurmak, yeni tiyatro sanatçısı adaylarını cesaretlendirmektir. 24 yılda bine yakın ulusal ve uluslararası tiyatroyu festivalde buluşturduk. On binlerce sanatsever birbirinden farklı tiyatro oyunlarını izledi. Hiç tiyatro izlememiş binlerce Ankaralıyı tiyatro ile tanıştırdık. Yüzlerce genç tiyatrocuyu festivalde alkışlayarak cesaretlendirmeye çalıştık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da profesyonel ve amatör tiyatrolar birbirinden güzel oyunlarını festivalde sergileyecekler."


Usta oyuncu Mehmet Atay'a ödül


Aksu, Ankara Tiyatro Festivali'nin her yıl verdiği iki ödülden biri olan "Festival Onur Ödülü"nün bu yıl Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı, Ankara'ya "Çankaya Sahne"yi kazandıran usta oyuncu Mehmet Atay'a takdim edileceğini aktardı.


Festival "Emek Ödülü"nün de tiyatro sanatçısı ve festival danışma kurulu üyelerinden Nurkut İlhan'a verileceğini belirten Aksu, her iki ödülün 22 Kasım'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek festival açılış galasında sahiplerini bulacağını kaydetti.


Aksu, "Tiyatro, sorgulayan, düşünen, eleştiren, geliştiren, yaşadığı dünyanın farkında olan nesillerin yetişmesine katkı sunarken, toplumları birleştiren önemli bir güçtür. 24 yıldır Uluslararası Ankara Tiyatro Festivalini yaşatan Ankaralı sanatseverler başta olmak üzere, festivale katkı sunan tüm kurum ve kişilere TAKSAV adına sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Ankara, Aksu, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:11 
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