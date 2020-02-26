Ankara toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkarılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkarılacak - Son Dakika

Ankara toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkarılacak

6 saat önce

Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkarılacakANKARA Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında yolcular tarafından 2018 yılında unutulan eşyaları satışa çıkaracak.

Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkarılacak

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında yolcular tarafından 2018 yılında unutulan eşyaları satışa çıkaracak. Satışa sunulacak eşyalar arasında dizüstü bilgisayardan POS cihazına, fincan takımından bisiklete kadar çok sayıda eşya yer alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 2018 yılında toplu taşıma araçlarında unutulan ve sahiplerine ulaşılamayan kayıp eşyalar için açık artırma düzenleyecek. Her gün binlerce insanın toplu taşıma araçlarında unuttuğu ve sahiplenilmeyen eşyalar 21 Mart'ta satışa çıkarılacak. Unutulan eşyalar arasında cep telefonu, dizüstü bilgisayar, POS cihazı, fincan takımı, bisiklet, gözlük, şemsiye, kitap, çanta, çocuk arabası, mangal teli, güneşlik perde ve çeşitli ev eşyaları da yer alıyor.

'2019 VE 2020'LER HALA BEKLEMEDE'

EGO Otobüs İşletme Dairesi Başkanı Mustafa Geyikçi, 2018 yılına ait satılacak eşyaların 70 ayrı kategoride olduğunu ifade etti. Geyikçi, "Burada gördüğünüz eşyalar, 2018 yılında otobüslerimizde kaybedilen ve personellerimiz tarafından bulunup bugüne kadar sahiplerini bulamadığımız eşyalar. 2019 ve 2020'ler hala beklemede. Kayıp eşyası olanlar, EGO sitemizden kayıp eşya büromuza ulaştıklarında, eşyalarının biz de olup olmadığını öğrenebilirler. 21 Mart'ta açık arttırmaya çıkaracağımız bu eşyalar 2018 yılında Ankara EGO otobüs ve metrolarında unutulan eşyalar. Paradan tutun, gözlük, bilgisayar, çorap, elbise, şemsiye ve ayakkabı bile unutulmuş vaziyette" dedi.

Bu arada, vatandaşların unuttuğu 13 bin 728 liranın ise EGO Genel Müdürlüğü kasasına gelir olarak kaydedildiği belirtildi.

Ankara toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkarılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sincan'da tankları yürüten Orgeneral Hikmet Köksal, hayatını kaybetti
İran'dan gelen yolcular için karantina süreci başladı - ilk görüntüler Ankara'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satılacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek ve 6 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 01:48:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkarılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]